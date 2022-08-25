Гороскоп Телец на 25 августа 2022 года

Гороскоп на 25 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 25.08.2022



Телец



Сегодня для Тельцов имеет значение комфорт в доме. В зависимости от ситуации под ним может пониматься бытовой уют, дух праздника или романтики, успешное обновление, мир и лад в отношениях с детьми или родителями. Не все желания осуществятся полностью и в исходном виде. Часто придется действовать в рамках заданных стандартов, примиряя с ними свои эксклюзивные желания и экстравагантные вкусы (Rambler/гороскопы).