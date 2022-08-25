Гороскоп Весы на 25 августа 2022 года

Гороскоп на 25 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 25.08.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам найти оригинальный компромисс между своими текущими возможностями и потребностью в любви, творчестве, свободе, развлечении, эксперименте. Аскетизм и скука нежелательны, но и перегрузки не рекомендуются. Не стоит торопиться с озвучиванием своих мыслей и ответами на предложения, с новыми смелыми заявлениями, а также начинать долгий путь и приступать к важному делу (Rambler/гороскопы).