Гороскоп Козерог на 25 августа 2022 года

Гороскоп на 25 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 25.08.2022



Козерог



Козерогам стоит помнить, что сегодня для них не являются чем-то невозможным неожиданные удачи, но они будут иметь свою цену. Также им стоит осознавать, что не все рискованные энергозатратные действия обязательно совершать прямо сейчас, часть планов можно и нужно отложить на будущее. В эти сутки возможны непредвиденные траты и любовные приключения. Не помешают стандартные меры безопасности (Rambler/гороскопы).