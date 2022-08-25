Гороскоп Стрелец на 25 августа 2022 года

Гороскоп на 25 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Точный гороскоп на сегодня 25.08.2022



Стрелец



Сегодня позитивные событийные тенденции преобладают у Стрельцов над негативными. Даже отсрочки и временные запреты в итоге оказываются им во благо, хотя они не всегда с этим согласны. Им стоит помнить, что их желания в этот день могут исполняться не полностью или неожиданным образом. Возможны непредвиденные виражи в любви, особенно если роман разворачивается за рубежом или партнер - иностранец (Rambler/гороскопы).