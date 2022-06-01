Какой праздник 24 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 24 августа 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 24 августа
- День валяния в стоге сена
В этот день можно вдоволь поваляться на копне сена и надышаться ароматом высушенной травы.
- День жажды
В праздник День жажды волонтеры и активисты проводят различные конкурсы, спортивные мероприятия, в ходе которых участники отказываются от воды на некоторое время.
Какой церковный православный праздник отмечают 24 августа
- Евпатий Коловрат
День памяти священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона. На Евпатия Коловрата ни в коем случае нельзя пить. Считается, что покойные родственники придут и накажут пьяницу. В этот день состригали шерсть из овец, зная, что до холодов она опять отрастет. Делали из нее нитки и вязали теплые вещи, валяли валенки.
- Успенский пост (11-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.