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Какой праздник 25 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 25 августа 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 25 августа

- День рождения консервной банки
Идея использования жестяной тары была запатентована 25 августа 1810 года.

Какой церковный православный праздник отмечают 25 августа

- Фотя Поветенный
Приурочен к святым Аниките и его племяннику Фотию. В народе этот день связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах. Это и крытые навесом части двора, и отдельно стоящие строения, чердаки. В народе такие места именуют поветями. Во многих областях в этот день сеют озимые.

- Успенский пост (12-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









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