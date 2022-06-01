Какой праздник 25 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 25 августа 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 25 августа
- День рождения консервной банки
Идея использования жестяной тары была запатентована 25 августа 1810 года.
Какой церковный православный праздник отмечают 25 августа
- Фотя Поветенный
Приурочен к святым Аниките и его племяннику Фотию. В народе этот день связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах. Это и крытые навесом части двора, и отдельно стоящие строения, чердаки. В народе такие места именуют поветями. Во многих областях в этот день сеют озимые.
- Успенский пост (12-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.