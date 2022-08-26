Гороскоп Телец на 26 августа 2022 года

Гороскоп на 26 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 26.08.2022



Телец



Сегодня Тельцам не удастся выйти за рамки правил или заданной программы. Их могут ждать ограничения в быту или творчестве. Также им не всегда будет удобно выражать свои эмоции, вероятно, им придется контролировать проявления своих любовных или родительских чувств. Может временно опустеть дом, возникнуть размолвка в любви или в семье. Не лучший день для начинаний, особенно связанных с жильем (Rambler/гороскопы).