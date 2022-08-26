Гороскоп Весы на 26 августа 2022 года

Гороскоп на 26 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 26.08.2022



Весы



Этот день Весы не смогут назвать для себя откровенно неудачным, но он способен сузить их горизонты и временно снизить возможности. Причиной такого положения дел может быть объективное стечение обстоятельств или их собственное самочувствие. Звезды советуют не терять оптимизма и активнее продумывать уже появившиеся новые идеи, но пока не спешить представлять их публике и заинтересованным лицам (Rambler/гороскопы).