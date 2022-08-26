Гороскоп Скорпион на 26 августа 2022 года

Гороскоп на 26 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 26.08.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам важно видеть естественный предел своих возможностей. День требует выполнять обязанности, следовать субординации, дисциплине или долгу. Возможно, придется контролировать внешние проявления чувств или отказаться от части благ. При неудаче не стоит снова и снова пытаться взять препятствие - лучше остановиться и честно проанализировать стратегию, чтобы исключить ошибку в будущем (Rambler/гороскопы).