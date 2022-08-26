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Гороскоп Козерог на 26 августа 2022 года


Гороскоп на 26 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Точный гороскоп на сегодня 26.08.2022

Козерог

Сегодня Козероги могут испытать душевный кризис. Причиной могут стать и положительные события (например, получение желаемого), и отрицательные (например, отмена планов). День формирует не самые стандартные ощущения, легко ошибиться в оценке ситуации или в своих желаниях. Стоит отменить необязательные покупки, важные решения и новые начинания, избегать рискованных авантюр и необратимых шагов (Rambler/гороскопы).









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