В России и мире 26 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 26 августа



- День благодарности собаке

Дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки, благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж.



Какой церковный православный праздник отмечают 26 августа



- Тихон Страстной

Приурочен ко дню смерти и второму обретению мощей святого Тихона Задонского, епископа Воронежского. Народный праздник назван в честь Тихона Задонского и иконы Божией Матери «Страстной». Тихон считается покровителем этого дня и спасителем от депрессии, беснования, уныния.



- День почитания иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная)

Чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» находится в церкви Иоанно-Богословской-Семистрельной, на погосте, неподалеку от города Вологды.



- Успенский пост (13-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.