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Какой праздник 26 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 26 августа 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 26 августа

- День благодарности собаке
Дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки, благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж.

Какой церковный православный праздник отмечают 26 августа

- Тихон Страстной
Приурочен ко дню смерти и второму обретению мощей святого Тихона Задонского, епископа Воронежского. Народный праздник назван в честь Тихона Задонского и иконы Божией Матери «Страстной». Тихон считается покровителем этого дня и спасителем от депрессии, беснования, уныния.

- День почитания иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная)
Чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» находится в церкви Иоанно-Богословской-Семистрельной, на погосте, неподалеку от города Вологды.

- Успенский пост (13-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









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