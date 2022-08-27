Гороскоп Телец на 27 августа 2022 года

Гороскоп на 27 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 27.08.2022



Телец



События этого дня могут повлиять на творческие замыслы Тельцов, на их отношения с детьми, способы заработка, планы на отдых и личную жизнь. Общий тренд будет положительным, но у многих Тельцов вызовут нервозность его побочные обстоятельства. Не исключено, что в суете они начнут «срываться» на окружающих, включая близких, партнеров и детей. Есть риск мелких травм, полученных по неосторожности (Rambler/гороскопы).