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Гороскоп Близнецы на 27 августа 2022 года


Гороскоп на 27 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.

Точный гороскоп на сегодня 27.08.2022

Близнецы

Близнецам сегодня нужна аккуратность в любых делах и выдержка в общении с людьми. От их горячности и непоследовательности могут незаслуженно пострадать члены семьи, а также коллеги, домашний персонал, представители медицинских, коммунальных и других служб. Также в этот день велик риск стресса, поломки, травмы или обострения болей по собственной вине. Стоит осторожнее контактировать с питомцем (Rambler/гороскопы).









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