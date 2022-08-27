Гороскоп Лев на 27 августа 2022 года

Гороскоп на 27 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 27.08.2022



Лев



Этот день может вынудить Львов заняться хозяйственным или производственными мелочами. Возможен небольшой убыток, порча вещей, срыв сделки. Вероятны разногласия с другом, помощником, службой поддержки, покупателем или продавцом. Не стоит делать покупки, особенно выбирать лекарства, домашние приспособления и медтехнику: есть риск получить их не в лучшем виде или испортить в процессе эксплуатации (Rambler/гороскопы).