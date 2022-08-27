Гороскоп Весы на 27 августа 2022 года

Гороскоп на 27 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 27.08.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам беречь здоровье и не портить отношения с нужными людьми - теми, кто помогает и оказывает услуги. Это может быть личный врач, помощник, заместитель, мастер по ремонту, представитель техподдержки. В центре внимания может оказаться подопечный, питомец, объект заботы и ухода, личный инструмент или транспорт. Не исключены напряженные отношения с зарубежным сервисом (Rambler/гороскопы).