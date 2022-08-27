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Гороскоп Козерог на 27 августа 2022 года


Гороскоп на 27 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Точный гороскоп на сегодня 27.08.2022

Козерог

Козерогам день помогает хранить душевное спокойствие, несмотря на бешеный ход событий. Но им все же следует быть осмотрительнее, если они тесно контактируют с какими-то людьми или службами, поскольку возможны ошибки или упущения. Сегодня велик риск осложнений в рутинных делах. Возрастает вероятность проблем при получении медицинской и технической помощи в путешествиях. Хлопотны срочные командировки (Rambler/гороскопы).









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