В России и мире 27 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 27 августа



- День российского кино

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01 октября 1980 года. 27 августа 1919 года был издан декрет о национализации видеоиндустрии.



Какой церковный православный праздник отмечают 27 августа



- Михей Тиховей

День памяти одного из 12 пророков – Михея. В народе 27 августа празднуется как День каменщика. Наши предки старались в этот день закончить все работы в поле. Помогали и тем, у кого не было мужчины в доме – вдовам и сиротам. Народное название «Тиховей» праздник получил из-за наблюдений за ветром в этот день.



- Успенский пост (14-й день праздника)

Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.