Кто из великих и знаменитых и просто известных людей родился 27 августа.



Владимир Андреев (1930-2020) - актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.



Александр Бастрыкин (1953) - председатель Следственного комитета РФ.



Сергей Крикалев (1958) - космонавт, Герой Советского Союза, Герой России.



Фаина Раневская (1896-1984) - актриса театра и кино, народная артистка СССР.



Богдан Ступка (1941-2012) - российский и украинский актер театра и кино, Народный артист СССР и Украины.



Сезария Эвора (1941-2011) - певица с островов Зелёного Мыса.