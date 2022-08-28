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Гороскоп Овен на 28 августа 2022 года


Гороскоп на 28 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Точный гороскоп на сегодня 28.08.2022

Овен

Сегодня Овнам лучше поставить на первое место повседневные дела. Не стоит упускать из виду и здоровье: от него может напрямую зависеть работоспособность. Также большую роль сыграют общительность и мобильность. Дела пойдут бодрее, если вы готовы поддерживать нужные по ситуации связи, дипломатичны и легки на подъем. Это подходящий момент для посещения технических сервисов и медицинских учреждений (Rambler/гороскопы).









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