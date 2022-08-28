Гороскоп Телец на 28 августа 2022 года

Гороскоп на 28 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 28.08.2022



Телец



Сегодня обстоятельства часто идут навстречу Тельцам, особенно если они последовательно и упорно реализуют свои оригинальные идеи. Это подходящий момент для прояснения мелочей, без которых не могут быть осуществлены их проекты, включая семейные, творческие и жилищные. У Тельцов-родителей в эти сутки могут оставаться на первом плане интересы детей - например, их учебы, здоровья или социализации (Rambler/гороскопы).