Гороскоп Близнецы на 28 августа 2022 года

Гороскоп на 28 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 28.08.2022



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам продвигаться вперед мелкими шагами. День побуждает приступить к новому делу или очередному этапу работ, но не обеспечивает при этом полной гармонии. Велика вероятность сделать первый шаг в состоянии нервозности. Если вы еще не остыли после вчерашних событий, а также ощущаете дискомфорт или недомогание, звезды советуют вам перенести новый старт на завтрашний день (Rambler/гороскопы).