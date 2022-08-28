Гороскоп Лев на 28 августа 2022 года

Гороскоп на 28 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 28.08.2022



Лев



В этот день Львам стоит быть внимательнее к скрытым деталям своих финансовых и бытовых дел: не исключено, что они найдут следы чужих или собственных ошибок. Может неожиданно обнаружиться дефект вещи или погрешность во взаиморасчетах. Если впереди поездка или важный контакт, сегодня желательно уделить внимание подготовке: уточнить маршрут, бюджет или аргументы, проверить наличие нужных мелочей (Rambler/гороскопы).