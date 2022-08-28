Гороскоп Весы на 28 августа 2022 года

Гороскоп на 28 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 28.08.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам оставаться за кулисами событий и поставить на первое место свое здоровье. Одна из важных и порой трудновыполнимых задач этого дня - молчание, стоит удержаться от преждевременных высказываний и включения в новый виток дискуссий. Слова, готовые сорваться с вашего языка, в этот день могут быть не услышаны. Также в эти сутки не рекомендуется отправляться в путешествие (Rambler/гороскопы).