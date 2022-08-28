Гороскоп Скорпион на 28 августа 2022 года

Гороскоп на 28 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 28.08.2022



Скорпион



Для Скорпионов сегодня может оказаться важным контакт с единомышленниками. Часто для них будет ценен конкретный друг, который посвящен в их планы на будущее или как-то связан с их прошлым. Живой или мысленный контакт с друзьями поможет многим Скорпионам спокойно перенести размолвки с текущим окружением, с которым им приходится взаимодействовать в силу служебных или иных сиюминутных обстоятельств (Rambler/гороскопы).