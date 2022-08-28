Гороскоп Козерог на 28 августа 2022 года

Гороскоп на 28 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 28.08.2022



Козерог



Этот день поможет Козерогам настроиться на задачи предстоящих нескольких недель. Многим Козерогам будет важна моральная поддержка, особенно при демотивирующих мелких неудачах или недомоганиях. Если завтра ждет совещание, поездка или предстоит ответственное решение, сегодня желательно заняться детальной информационной подготовкой. Возможен повышенный интерес к медицинской или правовой информации (Rambler/гороскопы).