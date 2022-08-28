Гороскоп Рыбы на 28 августа 2022 года

Гороскоп на 28 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 28.08.2022



Рыбы



Сегодня Рыбам стоит аккуратнее выстраивать диалог со значимыми людьми. Дипломатическая ошибка может негативно «отзываться» в течение нескольких недель или месяцев, напоминая о себе вспышками неприязни или недоверия. Многие Рыбы рискуют столкнуться с подобными явлениями у себя дома, что лишит их ощущения твердой опоры и добавит им нервозности. Лучшая тактика - нейтралитет или умеренное дружелюбие (Rambler/гороскопы).