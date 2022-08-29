Гороскоп Овен на 29 августа 2022 года

Гороскоп на 29 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 29.08.2022



Овен



Утром Овнам лучше заниматься рутинными делами. Основная активность придется на вторую половину дня. В этот период особенно эффективна партнерская работа. Стоит откликнуться на предложение о сотрудничестве, диалоге или совместной поездке по общим делам. Многие Овны будут авторитарными и склонными к «учительскому» тону, особенно если рождены в марте. Им важно вначале выслушать своих собеседников (Rambler/гороскопы).