Гороскоп Телец на 29 августа 2022 года

Гороскоп на 29 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 29.08.2022



Телец



Тельцам стоит заниматься собственными нуждами в начале дня, так как после полудня им предстоит подстраиваться к обстановке или к потребностям окружающих. Во второй половине дня их могут ждать интенсивные контакты с клиентами, коллегами или нужными им сервисами. Это подходящее время для посещения врача, косметолога, юриста. Насыщенные часы ждут Тельцов, зарабатывающих теми или иными услугами (Rambler/гороскопы).