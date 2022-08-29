Гороскоп Близнецы на 29 августа 2022 года

Гороскоп на 29 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 29.08.2022



Близнецы



Вторая половина дня поможет Близнецам настроиться на новый энергичный лад и включиться в активную жизнь. Многие Близнецы сами выступят в роли инициаторов, и не без успеха. Это подходящее время для деловых встреч, свиданий, литературной и другой творческой работы, для учебы или включения в широкую дискуссию, а также для динамичных занятий: тренировок, познавательных и развлекательных экскурсий (Rambler/гороскопы).