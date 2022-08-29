Гороскоп Рак на 29 августа 2022 года

Гороскоп на 29 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.



Точный гороскоп на сегодня 29.08.2022



Рак



В течение этого дня внимание Раков сместится в сторону дома, семьи или близких партнерских отношений. Не исключена расширенная дискуссия на актуальную тему, связанную с карьерой, учебой, правовыми нюансами или жилищными планами. Может потребоваться поездка по семейным делам или служебная командировка. На позиции собеседников могут оказать влияние их моральные ценности или идейные предпочтения (Rambler/гороскопы).