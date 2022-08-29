Гороскоп Лев на 29 августа 2022 года

Гороскоп на 29 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 29.08.2022



Лев



Сегодня Львам стоит планировать дела на вторую половину дня. В это время будут условия для поездок, учебы, свиданий, литературного и художественного творчества, визита в салон красоты, изучения мировых новостей и маршрутов, приятного познавательного общения с близким и дальним окружением (в том числе на иностранном языке). Универсальный способ расширить свой круг знакомств - посетить мероприятие (Rambler/гороскопы).