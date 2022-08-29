Гороскоп Дева на 29 августа 2022 года

Гороскоп на 29 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Точный гороскоп на сегодня 29.08.2022



Дева



Своими личными мелкими нуждами Девам сегодня лучше заняться с утра. Вторая половина дня потребует общительности, дипломатичности и поиска компромисса - особенно если речь идет о материальных интересах или критичных убеждениях. Это подходящее время и для очных деловых встреч, и для контакта с людьми, находящимися вне поля вашего зрения - например, коллегами за рубежом или помощниками на аутсорсе (Rambler/гороскопы).