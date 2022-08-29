Гороскоп Весы на 29 августа 2022 года

Гороскоп на 29 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 29.08.2022



Весы



Во второй половине дня Весы получат возможность высказаться. Авторитету или самомнению собеседников они противопоставят дипломатичность и умение подстраиваться. Это хорошее время для выступлений перед целевой аудиторией и в суде, для остроумной полемики, учебных занятий, диалогов на иностранном языке и контактов с зарубежными партнерами, для общения с представителями сферы права и образования (Rambler/гороскопы).