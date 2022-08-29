Гороскоп Скорпион на 29 августа 2022 года

Гороскоп на 29 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 29.08.2022



Скорпион



Во второй половине дня Скорпионам предстоит вести открытые или неофициальные беседы, оттачивая в них свои дипломатические навыки. Возможно, им придется обсуждать сложный вопрос с клиентом, заказчиком или помощником, с представителями сферы права, медицины или услуг. Может пригодиться знание юридических тонкостей или иностранных языков. Важно помнить, что некоторые работы могут затянуться на месяцы (Rambler/гороскопы).