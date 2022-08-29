Гороскоп Козерог на 29 августа 2022 года

Гороскоп на 29 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 29.08.2022



Козерог



Козерогам этот день может запомниться важным совещанием или известием. Не исключено перспективное предложение в связи с работой или деловым партнерством, а также интенсивное обсуждение семейных дел и жилищных планов. Могут быть затронуты темы, связанные с расширением владений, влияния или объема работ. Звезды напоминают о необходимости быть дипломатичнее и сочетать энтузиазм с ответственностью (Rambler/гороскопы).