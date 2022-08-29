Гороскоп Стрелец на 29 августа 2022 года

Гороскоп на 29 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Точный гороскоп на сегодня 29.08.2022



Стрелец



Сегодня звезды советуют Стрельцам планировать важные встречи на вторую половину суток. В это время можно рассчитывать на взаимопонимание и встречный интерес и в диалоге тет-а-тет, и в общении с большой аудиторией. Часть договоренностей может быть выполнена по горячим следам, но в некоторых областях пока придется ограничиться обещаниями. К счастью, есть надежда на то, что они будут выполнены (Rambler/гороскопы).