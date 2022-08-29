Гороскоп Рыбы на 29 августа 2022 года

Гороскоп на 29 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 29.08.2022



Рыбы



Сегодня Рыбам не помешает осмотрительность в общении, но отказываться от него не стоит. Во второй половине дня сложатся подходящие условия для обсуждения совместных проектов и возможных проблем, пренебрегать которыми не следует. Желательно не упускать из виду юридический аспект сотрудничества. Если диалог невозможен, полезно самостоятельно поискать нужную информацию, сравнивая разные источники (Rambler/гороскопы).