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Какой праздник 29 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 29 августа 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 29 августа

- Международный день действий против ядерных испытаний
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 2009 года и приурочен к закрытию Семипалатинского испытательного полигона в Казахстане 29 августа 1991 года.

- День подразделений специального назначения МВД РФ (День спецназа)В этот день в 1977 году была создана учебная рота спецназначения

Какой церковный православный праздник отмечают 29 августа

- Ореховый Спас
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. В Ореховый Спас в храмах проходят богослужения. Прихожане освящают орехи, мед, фрукты, хлеб. Начинается заготовка лещины. Земледельцы убирают зерновые, подготавливают поля к посеву озимых культур. Хозяйки готовят пироги, булочки, пряники из муки нового урожая. Внутрь они кладут ореховую начинку. В этот день принято засушивать ветки орешника и делать из них веники для бани. В этот праздник запрещается ругаться, обижать близких людей, грубить и отказывать нуждающимся в помощи.

- День почитания иконы Божией Матери Феодоровской
Свое название икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор.









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