В России и мире 29 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 29 августа



- Международный день действий против ядерных испытаний

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 2009 года и приурочен к закрытию Семипалатинского испытательного полигона в Казахстане 29 августа 1991 года.



- День подразделений специального назначения МВД РФ (День спецназа)В этот день в 1977 году была создана учебная рота спецназначения



Какой церковный православный праздник отмечают 29 августа



- Ореховый Спас

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. В Ореховый Спас в храмах проходят богослужения. Прихожане освящают орехи, мед, фрукты, хлеб. Начинается заготовка лещины. Земледельцы убирают зерновые, подготавливают поля к посеву озимых культур. Хозяйки готовят пироги, булочки, пряники из муки нового урожая. Внутрь они кладут ореховую начинку. В этот день принято засушивать ветки орешника и делать из них веники для бани. В этот праздник запрещается ругаться, обижать близких людей, грубить и отказывать нуждающимся в помощи.



- День почитания иконы Божией Матери Феодоровской

Свое название икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор.