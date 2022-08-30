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Гороскоп Лев на 30 августа 2022 года


Гороскоп на 30 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 30.08.2022

Лев

Сегодня звезды советуют Львам всячески развивать интересное им общение, поддерживая как близкие, так и удаленные связи (но проявляя в этом некоторую разборчивость). Это занятие не только приятное, но и полезное: можно пополнить список контактов на будущее, лишний раз продемонстрировать нужным людям свой творческий потенциал, манеры, обучаемость, вкус, красоту или другие привлекательные качества (Rambler/гороскопы).









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