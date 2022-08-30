Гороскоп Козерог на 30 августа 2022 года

Гороскоп на 30 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 30.08.2022



Козерог



Козерогам не стоит отказываться от совещаний и консультаций, посещения деловых и светских мероприятий: сегодня они дадут пользу, если идут по четкому регламенту и не сулят особых сюрпризов. При этом желательно рассчитывать свои физические и душевные силы: любое общение или действо может в конце концов стать утомительным. Стоит покинуть арену событий, как только появились признаки недомогания (Rambler/гороскопы).