В России и мире 30 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 30 августа



- Международный день жертв насильственных исчезновений

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 года.



- День Республики Татарстан

В этот день в 1990 году Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР.



Какой церковный православный праздник отмечают 30 августа



- Вдовьи помочи (День Мирона)

День памяти святого мученика Мирона. Пострадал при императоре Декии в 250 году за отказ в поклонении идолам. К этому времени начинался активный листопад, приближалась осень, и пора была заканчивать полевые работы. В этот день принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.