Точный прогноз погоды на 31 августа 2022 года в 10-ти самых больших городах России - Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону.



Погода в Москве +10 +20 (облачно с прояснениями)



Погода в Санкт-Петербурге +8 +10 (дождь)



Погода в Новосибирске +17 +27 (малооблачно)



Погода в Екатеринбурге +15 +27 (небольшой дождь)



Погода в Казани +17 +27 (небольшой дождь)



Погода в Нижннем Новгороде +11 +24 (небольшой дождь)



Погода в Челябинске +17 +32 (облачно с прояснениями)



Погода в Самаре +20 +32 (малооблачно)



Погода в Омске +18 +30 (малооблачно)



Погода в Ростове-на-Дону +24 +35 (ясно)