Точный прогноз погоды на 31 августа 2022 года в 10-ти самых больших городах России - Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону.
Погода в Москве +10 +20 (облачно с прояснениями)
Погода в Санкт-Петербурге +8 +10 (дождь)
Погода в Новосибирске +17 +27 (малооблачно)
Погода в Екатеринбурге +15 +27 (небольшой дождь)
Погода в Казани +17 +27 (небольшой дождь)
Погода в Нижннем Новгороде +11 +24 (небольшой дождь)
Погода в Челябинске +17 +32 (облачно с прояснениями)
Погода в Самаре +20 +32 (малооблачно)
Погода в Омске +18 +30 (малооблачно)
Погода в Ростове-на-Дону +24 +35 (ясно)