Коронавирус - статистика COVID-19 на 1 октября 2022

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 1 октября в России



За сутки число заражений в России составило 33 186 человек (2 644 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 21 018 942 человека. Умерли за сутки в России 103 человека.



Статистика ковид-19 на 1 октября в Москве



В Москве за сутки заразились 2 221 человек (за все время - 3 197 769). 24 человека умерли от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 1 октября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 415 117. За все время в мире заразились 617 676 469 человек. За сутки умерли 1 245 человек (всего - 6 545 653).