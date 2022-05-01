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Коронавирус - статистика COVID-19 на 1 октября 2022


На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса на 1 октября в России

За сутки число заражений в России составило 33 186 человек (2 644 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 21 018 942 человека. Умерли за сутки в России 103 человека.

Статистика ковид-19 на 1 октября в Москве

В Москве за сутки заразились 2 221 человек (за все время - 3 197 769). 24 человека умерли от коронавируса в Москве.

Статистика COVID-19 на 1 октября в мире

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 415 117. За все время в мире заразились 617 676 469 человек. За сутки умерли 1 245 человек (всего - 6 545 653).









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