Коронавирус - статистика COVID-19 на 2 октября 2022

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 2 октября в России



За сутки число заражений в России составило 30 085 человек (1 383 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 21 049 027 человек. Умерли за сутки в России 96 человек.



Статистика ковид-19 на 2 октября в Москве



В Москве за сутки заразились 2 205 человек (за все время - 3 199 974). 26 человек умерли от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 2 октября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 202 714. За все время в мире заразились 617 879 183 человека. За сутки умерли 474 человека (всего - 6 546 127).