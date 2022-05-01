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Коронавирус - статистика COVID-19 на 2 октября 2022


На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса на 2 октября в России

За сутки число заражений в России составило 30 085 человек (1 383 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 21 049 027 человек. Умерли за сутки в России 96 человек.

Статистика ковид-19 на 2 октября в Москве

В Москве за сутки заразились 2 205 человек (за все время - 3 199 974). 26 человек умерли от коронавируса в Москве.

Статистика COVID-19 на 2 октября в мире

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 202 714. За все время в мире заразились 617 879 183 человека. За сутки умерли 474 человека (всего - 6 546 127).









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