На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 28 сентября в России



За сутки число заражений в России составило 40 017 человек (3 300 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 909 731 человек. Умерли за сутки в России 111 человек.



Статистика ковида на 28 сентября в Москве



В Москве за сутки заразились 4 041 человек (за все время - 3 188 991). 29 человек умерли от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 28 сентября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 588 962. За все время в мире заразились 616 144 377 человек. За сутки умерли 1 427 человек (всего - 6 539 737).