На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 29 сентября в России



За сутки число заражений в России составило 38 739 человек (3 154 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 948 470 человек. Умерли за сутки в России 109 человек.



Статистика ковида на 29 сентября в Москве



В Москве за сутки заразились 3 216 человек (за все время - 3 192 207). 27 человек умерли от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 29 сентября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 481 320. За все время в мире заразились 616 626 154 человека. За сутки умерли 2 114 человек (всего - 6 541 862).