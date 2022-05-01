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Коронавирус - статистика COVID-19 на 3 октября 2022


На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса на 3 октября в России

За сутки число заражений в России составило 24 158 человек (1 088 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 21 073 185 человек. Умер за сутки в России 91 человек.

Статистика ковид-19 на 3 октября в Москве

В Москве за сутки заразились 1 528 человек (за все время - 3 201 502). 24 человек умерли от коронавируса в Москве.

Статистика COVID-19 на 3 октября в мире

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 167 327. За все время в мире заразились 618 047 142 человека. За сутки умерли 368 человек (всего - 6 546 498).









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