Коронавирус - статистика COVID-19 на 3 октября 2022

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 3 октября в России



За сутки число заражений в России составило 24 158 человек (1 088 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 21 073 185 человек. Умер за сутки в России 91 человек.



Статистика ковид-19 на 3 октября в Москве



В Москве за сутки заразились 1 528 человек (за все время - 3 201 502). 24 человек умерли от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 3 октября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 167 327. За все время в мире заразились 618 047 142 человека. За сутки умерли 368 человек (всего - 6 546 498).