Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие



Коронавирус - статистика COVID-19 на 30 сентября 2022


На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса на 30 сентября в России

За сутки число заражений в России составило 37 286 человек (2 723 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 985 756 человек. Умерли за сутки в России 106 человек.

Статистика ковида на 30 сентября в Москве

В Москве за сутки заразились 3 341 человек (за все время - 3 195 548). 28 человек умерли от коронавируса в Москве.

Статистика COVID-19 на 30 сентября в мире

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 617 158. За все время в мире заразились 617 259 372 человека. За сутки умерли 2 425 человек (всего - 6 544 395).









  • Лев - гороскоп на 29 сентября 2022. Самый точный гороскоп на сегодня
  • Какой праздник 23 сентября 2022. Какой церковный православный праздник в Ро ...
  • Какой сегодня праздник 15 сентября 2022 в России
  • Какой сегодня праздник 13 сентября 2022 в России. Какой православный праздн ...
  • Сколько ресторанов McDonald's (Макдоналдс) работало в России
    •




    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 30 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 28-29 сентября

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Турнирная таблица. Когда начинается чемпионат мира

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Турнирная таблица, расписание матчей 9-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Все покеры в КХЛ. Хоккеисты, забивавшие 4 шайбы в одной игре

    Алексей Морозов

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги 22-м хоккеистам удавалось забить четыре шайбы в одном матче.











    Коронавирус - статистика COVID-19 на 30 сентября 2022
    Точная погода в Санкт-Петербурге на неделю и 10 дней
    Самая точная погода в Москве на неделю и 10 дней
    Прогноз погоды в Санкт-Петербурге 1 октября 2022
    Прогноз погоды в Москве 1 октября 2022
    Прогноз погоды в Москве на сегодня и завтра
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули РФ на 30 сентября 2022
    30 сентября знак зодиака Весы, характеристика мужчин и женщин
    Какие области Украины войдут в состав России, карта территорий ДНР и ЛНР, Херсона и Запорожья
    Разговоры о важном 3 октября 2022 - День учителя, 1-11 класс
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru