На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 30 сентября в России



За сутки число заражений в России составило 37 286 человек (2 723 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 985 756 человек. Умерли за сутки в России 106 человек.



Статистика ковида на 30 сентября в Москве



В Москве за сутки заразились 3 341 человек (за все время - 3 195 548). 28 человек умерли от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 30 сентября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 617 158. За все время в мире заразились 617 259 372 человека. За сутки умерли 2 425 человек (всего - 6 544 395).