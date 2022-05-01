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Коронавирус - статистика ковид 19 на 15 сентября 2022 в России, Москве и мире


На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса на 15 сентября в России

За сутки число заражений в России составило 56 126 человек (4 108 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 265 004 человека. Умерли за сутки в России 99 человек.

Статистика ковида на 15 сентября в Москве

В Москве за сутки заразились 9 079 человек (за все время - 3 125 303). 29 человек умерли от коронавируса в Москве.

Статистика COVID-19 на 15 сентября в мире

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 690 480. За все время в мире заразились 610 350 074 человека. За сутки умер 2 403 человека (всего - 6 519 987).









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