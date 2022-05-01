Коронавирус - статистика ковид 19 на 16 сентября 2022 в России, Москве и мире

На странице представлена официальная статистика заболевших коронавирусом в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса на 16 сентября в России



За сутки число заражений в России составило 59 035 человек (4 178 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 20 324 039 человек. Умерли за сутки в России 110 человек.



Статистика ковида на 16 сентября в Москве



В Москве за сутки заразились 8 799 человек (за все время - 3 134 102). 31 человек умер от коронавируса в Москве.



Статистика COVID-19 на 16 сентября в мире



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 645 901. За все время в мире заразились 610 961 428 человек. За сутки умер 2 415 человек (всего - 6 522 815).